Weerman Gerrit Hiemstra: 'Aantal tropische dagen zal in de toekomst alleen maar toenemen'

In de vorige eeuw hadden we natuurlijk ook wel eens warme zomer, maar volgens Hiemstra komt het nu veel vaker voor. "De extremen nemen ook toe. Vorig jaar hebben we meer dan 40 graden gehad. Dat is ongekend, dat hebben we nog nooit eerder gehad. De extremen komen op een hoger niveau uit. Dat is een trend die zich al een tijd voordoet", zegt Hiemstra. "Juli was aan de koele kant, dat kan er ook tussen zitten, maar gemiddeld gezien gaat het omhoog."

Ontkenners

Niet iedereen gelooft echter in de klimaatverandering. Op het sociale medium Twitter gaat de weerman daarover regelmatig in discussie. "Dat hoort ook bij mijn vak en het werk dat ik doe. Als je er verstand van hebt en je bent bekend, dan vind ik het bij mijn taak horen om er zoveel mogelijk informatie over te verstrekken. Maar er zijn mensen die bewust desinformatie verspreiden, of nepnieuws zoals dat tegenwoordig heet. Daar maak ik me wel druk om."

Volgens Hiemstra zullen zij waarschijnlijk ooit ook wel inzien dat het klimaat verandert. "Het is zo dat iedereen zijn eigen tempo heeft om zulke grote veranderingen te accepteren. Ik ben ook niet zo geboren dat ik altijd al dacht dat het klimaat zo zou veranderen. Dus ik heb die transitie ook meegemaakt, maar ik ben wel wat eerder dan gemiddeld. De een heeft daar wat meer tijd voor nodig dan de ander", zegt Hiemstra.

"Ik heb hetzelfde meegemaakt met een elektrische auto. Daar wilde ik eerst zelf ook niet aan, en nu wil ik niet meer terug. De voordelen zie je pas als je de stap zet", aldus de Friese weerman.