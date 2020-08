Nieuwe Campus Damwâld: "Nog een week en dan mogen we eindelijk los"

De school wordt deze week ingericht en vanaf volgende week woensdag zitten de eerste kinderen in de klassen. Het is het einde van een proces dat in ieder geval vijf jaar geduurd heeft. "Maar eigenlijk al langer, want toen ik negen of tien jaar geleden bij de school kwam, werd er ook al over gesproken."

De Jacob Botkeskoalle is aan het groeien en paste niet meer in het oude gebouw. En toen ook de beide christelijke scholen eigenlijk aan vernieuwing toe waren hadden ze besloten samen het proces in te gaan.