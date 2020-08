Mark de Vries: "Ik ben destijds bij Cambuur de deur uitgewerkt"

Mark de Vries speelt van 2008 tot en met 2012 voor SC Cambuur en wordt een van de populairste spelers. In zijn laatste jaar, in 2012, krijgt hij een brief van de club dat zijn contract in Leeuwarden niet wordt verlengd. Een interview bij FOX Sports met De Vries gaat daarna viral. De Vries krijgt de tranen in de ogen, omdat hij "zo graag wil voetballen".

"Ik heb dit heel lang niet gehoord. Laatst gaf ik een lezing op een basisschool en zag ik het weer eens. Toen raakte het me weer." De Vries is nog altijd boos over de gang van zaken van acht jaar geleden. "Die brief moest toen gestuurd worden, dat snap ik. Maar het is nu acht jaar verder, ik kan het nu wel zeggen. Ik wilde het woord schofferen of vernedering niet noemen, maar volgens mijn zaakwaarnemer mocht ik niet weg. Ik hoefde niet per se weg, maar ik was ook niet achterlijk. Ik wilde gewoon voetballen. Als ik weg was gegaan, had ik nog 1 of 2 jaar kunnen voetballen. Het was geen vernedering, maar ik dacht wel bij mezelf: Jullie willen mij klein houden. Jullie willen mij niet bij de club hebben. Toen heb ik ook gezegd, jullie hoeven mij niks meer aan te bieden, ik wil niet meer met jullie werken. Ik ben de deur uitgewerkt."

Hearts of Midlothian en Heerenveen

Toch omschrijft Mark de Vries de tijd bij Cambuur als zijn mooiste tijd bij een club. Maar ook zijn periode bij Hearts of Midlothian ziet hij als zijn mooiste periode. In Edinburgh is hij nog altijd een held. "Ik ga daar nog bijna elk jaar naartoe. Toen ik bij Volendam speelde, kon ik naar Karlsruhe. Ik kreeg ook een uitnodiging om bij Hearts te gaan kijken. Toen ik het stadion zag, Tyne Castle, zei ik meteen tegen mijn zaakwaarnemer: Hier wil ik spelen."

De Vries speelt in 2006 ook nog een half seizoen voor sportclub Heerenveen. Hij speelt zeven wedstrijden en scoort drie keer. "Ik zat bij Leicester City en keek naar de persconferentie van Samaras die bij Manchester city gepresenteerd werd. Toen belde mijn zaakwaarnemer. Ik kreeg een fax bij de receptie en die kon ik tekenen. De volgende dag kon ik dan terug naar Nederland vliegen en voor Heerenveen spelen. Dat ging allemaal zo snel." De Vries doet het helemaal niet slecht, maar een groot succes wordt het ook weer niet. "Maar ik moest daar Huntelaar en Samaras opvolgen. Dat was niet te doen."