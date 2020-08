Muzikant Paul Dokter overleden: vrienden zijn totaal verslagen

Vooral met The Serenes maakte Dokter furore, de cd 'Barefoot and Pregnant' uit 1990 maakte grote indruk, al is het grote succes altijd wat uitgebleven.

"Het nieuws komt heel hard aan. Het was totaal onverwacht. Hij is overleden aan een hartstilstand", zegt Jan ten Boom, manager van beide bands. "Paul was een eigenzinnige jongen, eerlijk, creatief en bevlogen." Dat hij booker is geworden, komt ook door Dokter. "Een maat van mij deed auditie voor drummer bij The Toylets, en ik hing daar ook een rond in de repetitieruimte. Toen zei Paul tegen me: doe jij het management maar. Dat heb ik toen opgepakt, hij heeft me dat zetje gegeven."

Totaal verslagen

"Ik ben er kapot van, de grond slaat onder je voeten vandaan, ik ben totaal verslagen. Niemand zag dit aankomen", zegt Theo de Jong, mede-componist en zanger. "We hadden een hele goede klik, met geen andere muzikant kan het ooit weer zo zijn. Paul ging er 110 procent in."

Hij maakte ook nog nieuwe muziek met hem. "Sinds 2013 hebben we het weer opgepakt. Hij had een studio thuis en zo'n twee keer per maand reisde ik naar hem toe, hij woonde toen in Bedum. Twee jaar geleden is hij verhuisd naar Amsterdam, daarna hebben we wel mailcontact gehad."

De Jong wil nu stoppen met het maken van muziek. "Ik kap ermee, en pak het schilderen weer op. Een gelijkgestemde ga ik niet vinden."