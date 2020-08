Ook de gemeente Leeuwarden wil zelfbewoningsplicht invoeren

Met de zelfbewoningsplicht moet voorkomen worden dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en verhuren, en zo de prijs opdrijven. "Dat speelt in Leeuwarden ook. Je ziet in het land dat ze vooral nadenken over woonplicht bij nieuwbouwwoningen. Daar speelt het bij ons minder, maar we zien het wel gebeuren in de oude stadswijken, Oud-Oost en de Vlietzone. Waar steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere verhuurders, die dat uitponden om zoveel mogelijk kamers te verhuren", zegt De Haan.

Twee redenen

De wethouder noemt twee redenen om de zelfbewoningsplicht in te voeren. "Een is dat het huizen wegkaapt voor starters die graag een woning willen bemachtigen. Dus het is een dunne markt voor goedkopere woningen en die worden daardoor steeds moeilijker en duurder. Daarnaast zie je dat er andere mensen in gaan wonen als je het verhuurt, dan als je het verkoopt. Dat betekent ook wat voor de leefbaarheid van de buurt. Om die beide redenen willen we het aanpakken", zegt De Haan.

Wetswijziging

Er is echter wel een wetswijziging nodig om ook voor bestaande woningen een zelfbewoningsplicht in te voeren. Daar wordt op dit moment naar gekeken door de minister. Daar kijken we met veel belangstelling naar. Ik hoop dat dat een instrument is dat wij als gemeente kunnen inzetten over een tijdje", aldus De Haan.