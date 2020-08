Warme weer zorgt voor stroomstoringen op meerdere plaatsen in Fryslân

De stroomstoring heeft volgens Liander te maken met het warme weer. In Fryslân is zo'n 50 jaar geleden een stroomnetwerk aangelegd met een bepaald type koppelstukken. Die zijn intussen verouderd en kunnen met aanhoudende warmte problemen geven. Omdat het warme weer in Fryslân tot meer stroomstoringen kan leiden, is Liander alert op de situatie en staan er extra monteurs klaar.

In de afgelopen 24 uur zijn er acht storingen geweest in Fryslân. In de afgelopen warme periode, een paar weken geleden, waren er achttien storingen.