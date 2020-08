Trajectcontrole op N351 tussen Wolvega en Oosterwolde start op 17 augustus

Met een camera kan exact worden gemeten hoe snel iemand rijdt. Bestuurders die de snelheid overschrijden krijgen automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau. De trajectcontrole tussen Wolvega en Oosterwolde is het vierde controletraject op N-wegen dat in werking wordt gesteld. Ook op de N381 tussen Drachten en Emmen wordt een trajectcontrole gerealiseerd. Die is op dit moment nog niet actief.

Gevaarlijkste wegen van Nederland

Uit onderzoek van de ANWB bleek vorig jaar dat provinciale wegen de gevaarlijkste wegen van Nederland zijn. Maar liefst 20 procent van alle dodelijke ongelukken vindt plaats op dit soort wegen. In Nederland kwamen de afgelopen vier jaar 427 mensen om het leven op een provinciale weg of fietspad.