Arriva plaatst 'kuchschermen' in bussen om zwartrijden tegen te gaan

Vanwege het coronavirus moesten reizigers achterin instappen. Daardoor was het gezichtsvermogen op het inchecken en waren er veel mensen die aan het zwart rijden waren. Dat merkten ze ook bij Arriva, vertelt Nikkie Smit. "Het zicht was weg, zoals het sociale contact. We zagen ook een toename van het aantal zwartrijders. Gelukkig was er ook zeker een deel van de mensen dat wel gewoon incheckte."

Oude normaal

Het kuchscherm is een goede oplossing voor dit probleem. "We gaan een klein beetje terug naar het oude normaal", zegt Smit. "Vroeger moesten mensen ook gewoon voorin instappen. Chauffeurs zitten op een bus omdat ze het contact met de reizigers leuk vinden. Dat was nu een stuk minder, dus dit bericht wordt zeker positief ontvangen door de chauffeurs."

Toch kan het nog wel even duren voordat de schermen in de bussen staan. Het plaatsen van de schermen is namelijk een grote logistieke operatie. Wanneer de schermen geplaatst worden, kan de bus tijdelijk niet rijden. En dus hebben ze het op de planningsafdeling en de technische afdeling druk om alles in goede banen te leiden. Smit: "We hebben nogal wat bussen, die moeten worden aangepast. Elke soort bus heeft net weer andere afmetingen, dus het is maatwerk. Onze afdeling techniek heeft nog wel even een klus de komende weken. We hopen dat in oktober alle bussen een scherm hebben."

De bussen rijden gewoon hun dienstregeling, zegt Smit toe. Vooral 's avonds en in de nacht worden de bussen aangepast. Voor reizigers blijft de maatregel dat ze een mondkapje op moeten hebben als ze in de bus stappen.