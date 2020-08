Acteur Popke van der Zee overleden

Van der Zee was leraar Engels op het Bogerman College in Sneek. Daarnaast was hij getalenteerd toneelspeler. Hij speelde meerdere keren in het iepenloftspul van Jorwert. Ook speelde hij in schooltelevisieprogramma's van Omrop Fryslân.

Nadat Van der Zee eerder gestopt was met werken, stortte hij zich volledig op het theaterwerk. Hij speelde in grote producties als de 'Tocht van Morgen' en 'Lab Molke'. Maar ook zijn kleine intieme voorstelling als 'Juster is fuort' met Hilly Harms over dementie en 'Foar dy, nei dy'.