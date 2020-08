Tropenrooster in kas: "Hitte is niet goed voor mensen en planten, die raken in de stress"

"Het is 30 graden op dit moment in de kas, dus de temperatuur binnen en buiten is bijna gelijk", vertelt Jaap Vink. "De planten zijn zelf eigenlijk een grote airco, ze verdampen en daardoor is de kastemperatuur niet veel hoger dan buiten, maar het is wel heel warm in de kas."

Daarom werkt de paprikakweker volgens een tropenrooster van 6 uur tot 12.30 uur. "Het is een uitdaging om het werk af te krijgen, want de planten houden geen siësta en groeien gewoon door. En we moeten meer mensen inplannen. We werken nu ook op zaterdag om de uren te compenseren."

Hij heeft de ramen in de kas open. "En je moet ze goed water geven, net als dat de werknemers extra drinken. Zo tot het middaguur gaat dat goed, al wordt dat laatste uur wel zwaar. De mensen beginnen een uur eerder, maar gaan niet altijd ook een uur eerder naar bed, dus het is wel vermoeiender."

Vink zou blij zijn met wat normalere temperaturen. "De hitte is niet goed voor de mensen en ook niet voor de planten, die raken in de stress."