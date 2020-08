Café De Halve Maan opent de deuren weer na coronasluiting: "De schrik zit er goed in"

Maandag opende het café haar duren weer en de eerste gasten zaten maandagmiddag al weer op het terras. Toch zit de schrik er nog flink in bij eigenaar Theo Kingma. "We waren bang dat ook de rest van het personeel besmet was geraakt. Gelukkig waren de klachten heel licht en bleef het bij twee besmettingen. In overleg met de GGD hebben we toch besloten om driekwart van het personeel in quarantaine te zetten."

Diverse annuleringen

Waar de besmetting onder de medewerkers vandaan is gekomen, valt lastig te zeggen. Wel is bekend dat één van beide medewerkers op het feestje was geweest waar meerdere mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Toen bekend werd dat zijn medewerker het coronavirus had, heeft Kingma meteen maatregelen genomen. Het café ging per direct ding. Ook andere horecacollega's in Dokkum merkten dat het nieuws zich als een brandend vuurtje verspreidde in de stad. "Er zijn diverse annuleringen geweest nadat het virus de kop opstak in Dokkum, hoor ik van collega's. Ook in mijn eigen zaken kon ik merken dat het een stuk rustiger was dan hiervoor. De schrik zit er goed in."

Open en eerlijk

Gasten die nu bij De Halve Maan komen, lopen absoluut geen gevaar, benadrukt Kingma. "We zijn allemaal gezond." Hij is blij dat mensen z'n zaak nog weten te vinden. "We zijn vanaf het begin heel eerlijk geweest. Ik hoop dat dit zich uitbetaald omdat mensen dat waarderen. Het geeft een goed gevoel dat gasten toch weer bij ons komen op het terras. Dat geeft ons moed."