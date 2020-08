Motorrijder raakt ernstig gewond op A7 bij Oudehaske

Een motorrijder is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de afrit van de A7 bij Oudehaske. De man raakte in de bocht de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot naast de weg. Het slachtoffer kon zelf uit de sloot kruipen, maar is daarna onder begeleiding van een arts van de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.