Expositie in Museum Heerenveen toont het wrede leven in een Jappenkamp

Verkrachting, marteling en geestelijke mishandeling. Het wrede leven in een Jappenkamp is vanaf nu te zien in Museum Heerenveen. Daar hangen vijftien schilderijen waarop te zien is wat Netty Bottinga uit Heerenveen allemaal heeft meegemaakt in een Jappenkamp in Nederlands-Indië. Bottinga werd geregeld gemarteld, maar overleefde de oorlog. Ze stierf in 1991 in Heerenveen.