Rijkswaterstaat hangt camera's op bij knooppunt Heerenveen

"De camera's komen hier te hangen omdat dit knooppunt risicovol is", legt projectleider Simon Rooze van Rijkswaterstaat uit. "De kans op een ongeluk is bij het knooppunt Heerenveen groter dan bij andere knooppunten. Dit is een klaverblad uitvoering met korte weefvakken, waardoor de kans op een ongeval groter is. We krijgen 24 uur live beelden van de camera's die door collega's worden bekeken. Zij kunnen direct ingrijpen en hulpdiensten inschakelen."

Rustige wegen in het Noorden

In Fryslân is het verkeersknooppunt bij Heerenveen de allereerste plek met dit soort camera's. "Landelijk is er budget, waardoor je moet kijken naar de gevaarlijkste plekken", vertelt Rooze. "In Nederland hangen er al 3000 camera's boven de wegen. Dat zijn er heel wat, maar in het Noorden valt het mee. Dat komt mede omdat het hier een stuk rustiger is."

Grote operatie

De aanleg van de camera's duurt nog wel even, omdat het een grote operatie is. Rooze: "Alle camera's moeten ook voorzien worden van stroom. Dat betekent dat de schop in de grond moet. Het gaat om enkele tientallen meters, waarvoor we wegen moeten afsluiten of een vluchtstrook moeten afzetten. Daarna moeten de camera's ook nog getest worden. Het duurt al met al wel een aantal weken voordat alles werkt."