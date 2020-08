Emissie-arme stal uit Burgum is dichtbij een doorbraak

Twee van de proeven vinden plaats op de Dairy Campus in Leeuwarden, eentje bij een boer in Oosterwierum en de vierde proef wordt binnenkort opgestart in Utrecht. "Deze proefstallen moeten aan tal van criteria voldoen", legt De Boer uit. "Daarom was het nog een operatie om de vier plekken te vinden." Wanneer alles naar wens verloopt, kan de vloer eind dit jaar goedgekeurd worden voor de aanleg in nieuwe stallen.

Succesvol vervolgtraject

Nu het vinden van de proefstallen is gelukt, kan niets een succesvol vervolgtraject in de weg staan, denkt De Boer. De uitvinder is overtuigd van zijn uitvinding. "In deze vlier zit een systeem dat de ammoniakgassen tegenhoudt, die vanuit de mestkelder omhoog de stal in gaan. We werken met een kleppensysteem, zodat de ammoniak niet langer omhoog kan. De gassen blijven in de mestput en komen niet in de stal."

Vol overtuiging

Als de eerste metingen positief zijn, kan De Boer beginnen met de productie en de verkoop van zijn nieuwe stal. "Dat wordt nog een hele klus om aan alle aanvragen te voldoen, want er zullen veel boeren zijn die zo'n vloer willen hebben", verwacht hij. "We zijn overtuigd van onze vloer, dus dat komt wel goed."