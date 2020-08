Geen winnaar in Friese strijd in Belgische voetbalcompetitie

Het was de eerste wedstrijd voor beide clubs in het nieuwe seizoen. Het duel werd gespeeld in een leeg stadion. Het was een week geleden nog twijfelachtig of de wedstrijd door zou gaan, omdat Mechelen in de provincie Antwerpen ligt, een gebied met veel coronabesmettingen. De regering gaf deze week goedkeuring voor de strijd tussen Bijker (eerder speler van Cambuur en Heerenveen) en Vlap (ook oud-Heerenveen).