Leeuwarder aangehouden na mishandeling en bedreiging met vuurwapen

De melding van de mishandeling kwam in de nacht van zaterdag op zondag. Het incident deed zich voor in de Bagijnestraat, in het centrum van Leeuwarden. De politie hield de 26-jarige Leeuwarder aan, die later vertelde waar het wapen lag. Het bleek om een nepwapen te gaan.

Er loopt nog een onderzoek, de verdachte zit vast. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer is.