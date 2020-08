Partuur Bruinsma verrast met winst in Burgwerd

Het partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma heeft voor het eerst dit jaar een hoofdklassepartij gewonnen. In de finale in Burgwerd waren ze met 5-2 6-6 te sterk voor de favorieten Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het was pas de derde vrijeformatiepartij dit jaar de voor de dames in de hoofdklasse.