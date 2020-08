Eerste hittegolf van 2020 is een feit en houdt langer aan dan gedacht

De temperatuur liep vrijdagochtend in De Bilt, ondanks de bewolking, al op tot 25 graden. Daarmee is er officieel een hittegolf. Er is sprake van een officiële hittegolf als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Sinds 5 augustus waren de maxima voor De Bilt: 28,3 graden, 31,0, 34,0, 34,6 en tot nu toe 25 graden en meer.

Hjittegolf voorlopig niet voorbij

In Akkrum in Fryslân was was de maximumtemperatuur zaterdag 33 graden. Zondagochtend stond daar al 21,5 graden op de thermometer. Paulusma: "Bolsward had 32,5 gister. In Grou was het gister ook 33 en zondagochtend al 21 graden. Het was en wordt een hete dag."

De warmt houdt de komende weken aan en daarmee is de hittegolf voorlopig niet voorbij. "Donderdag is er ook tropische hitte van 32 graden. Het wordt wel eens wat minder stabiel. De kans op een regen- of onweersbui wordt aan het eind van de week langzaamaan groter."

Deze zondag blijft het vooreerst mooi weer en blijft de zon er volop bij. Ook in de avond is het warm en kunnen mensen nog prima buiten zitten, vertelt de weerman.