Rienk Rozema (27) zomergast in Buro de Vries

Rienk Rozema uit De Falom (27) is zondag zomergast in het radioprogramma Buro de Vries. Rozema was in 2016 betrokken bij een auto-ongeluk en liep een dwarslaesie op. Na de eerste klap pakte hij zijn leven weer volop op: revalideren en kijken wat wél kan. Hij begon een blog en zette zich in voor World Servants, een organisatie die jongeren de wereld in stuurt om te helpen bij ontwikkelingsprojecten.