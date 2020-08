Rienk Rozema (27): het leven oppakken na een dwarslaesie

Rozema liep een hoge dwarslaesie op bij een ongeluk op 31 maart 2016. Hij week uit voor een eend en werd wakker op de achterbank van z'n auto. Hij wist direct dat hij in een rolstoel zij belanden. De periode daarna was nog niet eens zo vreselijk, vertelt hij. "In het ziekenhuis was ik nog wel vrolijk, behalve de nachten." Toen kwam af en toe de angst.

Nachtmerries

Het besef dat hij niet kon lopen, zorgde voor nachtmerries en angst dat hij geen help kon krijgen als het nodig was. "Dan dacht ik: waar zijn de zusters? Dan lag ik daar en ik kon niets. Dat was wel heftig."

Daarna ging Rozema naar het revalidatiecentrum. Dat was zwaar, de confrontatie met alle mensen daar die in een rolstoel zaten. Toch ging hij de strijd met zichzelf aan. Nu, vier jaar later, zegt hij dat het vooral ook was om zichzelf te bewijzen naar de buitenwereld. Daarmee gaf hij zichzelf niet veel ruimte om alles te verwerken.