Nyck de Vries wordt 16e en zakt in Formule E-klassement

Autocoureur Nyck de Vries uit Sneek is zaterdag bij de race in de Formule E in Berlijn als 16e geëindigd. Daarmee zakt hij ook wat naar beneden in het klassement, van de 12e naar de 14e plaats. Hij heeft nu in totaal 30 punten. De nummer 1 in het klassement is António Félix da Costa met 137 punten.