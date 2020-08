Fierljeppen Winsum eindigt met verrassingen: Brandsma, Steensma en Poiesz

Bij de overgangsklasse is het Feike Stellingwerf uit Koudum die in zijn eerste poging een topsprong neerzet in de voorrondes. Hij springt 19.55 meter, verder dan het persoonlijk record van 19.26 meter. Stellingwerf haalt daarmee de eerste plek in de overgangsklasse. Plaats twee en drie gaan naar Bauke de Jong uit Parrega (18.86 meter) en Rutger Piersma uit It Heidenskip (18.00 meter). Bij de meisjes is de top drie in de voorrondes: Inger Haanstra uit It Heidenskip (13.88 meter), Hanneke Westert uit Sneek (13.07 meter) en Hilde van der Weij uit St.-Jacobiparochie (13.03 meter).

Vuurwerk bij de jongens

Bij de voorrondes van de jongens topklasse was het vuurwerk. Vooraf waren er grote verwachtingen van Wisse Broekstra uit Tzummarum, een grote favoriet. Broekstra sprong als medisch wonder, omdat hij ljepte met een gebroken teen die hij maandag bij een training opliep. Het is zijn laatste jaar bij de jongens en hij was van plan om te vlammen en naar de 19 meter te springen. Dat lukte niet, maar 18.16 meter in de derde sprong lukte nog wel.

Maar toen moest de grote verrassing nog komen: Wytse Steensma uit Joure. Steensma ljept maar liefst 18.42, en heeft daarmee niet alleen een persoonlijk record, maar ook een schansrecord te pakken. Dat lag daarvoor op 18.24 meter. De derde plaats gaat bij de jongens naar Arend Veenstra uit Surhuizum met 15.91 meter.

Maureen Poiesz imponeert de dames

Bij de dames is het Maureen Poiesz die als grote verrassing uit de bus komt. Haar persoonlijk record lag nog op 15.36, uit de tijd toen ze nog bij de meisjes ljepte. Maar in de tweede sprong vliegt ze daar overheen met 15.71 meter. Ook haar derde sprong van 15.58 meter zou al een record geweest zijn. Poiesz lacht van oor tot oor na aar sprong en voor de andere dames zijn haar resultaten even schrikken. Bokma valt volledig buiten de boot en ook Marrit van der Wal wordt slechts vijfde. Na Poiesz worden Femke Rispens uit Niehove (15.03 meter) en Marije Reitsma uit IJlst (13.82) twee en drie.

Ysbrand Galama blijft aanvankelijk de onverschrokken nummer 1 bij de senioren met 20.89 meter. Ook Nard Brandsma maakt een stoere sprong mei 19.71 meter en pakt daarmee de tweede plek. Nummer drie gaat naar Age Hulder uit Burgum met 18.74 meter.

Bij de junioren weet Rutger Haanstra uit It Heidenskip de eerste plek te bemachtigen in zijn eerste sprong met 18.44 meter. Bij de tweede sprong was hij te snel en ook de derde sprong ging daar niet meer overheen. Riemer Durk Krol uit Heeg (17.18 meter) en Minne Smit uit Winsum (16.51 meter) worden twee en drie.