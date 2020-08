Toeristen zoeken de schaduw op in de Gaasterlander bossen

Debby van Merode uit Noord-Brabant blijft met het gezin ook op de camping. Ze zijn toch wel een beetje bang voor verspreiding van het coronavirus. "Ik werk zelf in de zorg en mijn dochter heeft net corona gehad, dus wij gaan geen risico lopen. Als het rustig is zoeken we wel een mooi plekje uit, maar als het te druk is blijven we lekker op de camping."

Geertje Holtrop zit met haar twee jongens Melle Melle en Tijl bij de tent. De jongens hebben het naar hun zin op de camping. "Ik krijg ze met moeite van de camping af, ze hebben hier genoeg te doen," zegt Geertje. Dat kunnen de kinderen beamen. Tijl: "Ik speel hier met andere kindjes en we kunnen in bomen klimmen. Oh, en we hebben kikkervisjes gevangen!" Geertje vertelt dat zij, ondanks corona, niet bang zijn om op pad te gaan. "Hier in Fryslân kun je overal genoeg afstand houden, dus wij blijven niet thuis vanwege corona." En zo zijn er meer, want op het strand bij het Mirnser Klif is het druk.