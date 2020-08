Toerisme op Vlieland bezig met inhaalslag

"Verder valt op dat er veel nieuwe gasten zijn die Vlieland voor het eerst bezoeken omdat ze niet naar het buitenland kunnen vanwege de corona. We hopen dat die toeristen volgend jaar weer terugkomen," zegt Beiboer.

Rederij Doeksen brengt deze dagen duizenden toeristen naar Terschelling en Vlieland. Het mooie weer trekt veel mensen naar de eilanden. Toch maakt de drukte het slechte voorseizoen nog niet goed. "We hebben een slecht voorseizoen gehad. We halen dat niet meer in, het wordt een slecht jaar. Toch zijn we nu blij met het mooie weer. Dat maakt nog een beetje goed," zegt directeur Paul Melles fan Doeksen. Zo is de maand juli vergelijkbaar met vorig jaar.

Toeristen controleren

Terwijl in de rest van Nederland het aantal coronabesmettingen toeneemt, is Vlieland nog steeds vrij van het virus. Iedere week worden zo'n 20 toeristen met klachten gecontroleerd door de huisarts, maar de testen zijn tot nu toe negatief. Dat kan echter snel veranderen, want de 6.000 toeristen op Vlieland komen overal vandaan, zegt burgemeester Tineke Schokker. "We houden er rekening mee dat het hier ook komt. Dat is spannend." Er liggen diverse scenario's klaar voor een eventuele uitbraak.