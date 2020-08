Jong Famme Partij: Groningen wint voor de 3e keer strijd om groene klaver

De afgelopen twee jaar kon Groningen de eerste plaats ook al op z'n naam schrijven, daarvoor was het tweemaal Wommels. De Jong Famme Partij is een afdelingswedstrijd voor meiden tot en met 21 jaar. De partij is bedoeld als stimulans voor het vrouwenkaatsen.

Groningen wist al snel een plek in de finale te bemachtigen, de dames hebben met 5-1 6-4 van Easterein (Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra) gewonnen. Het lukte Makkum (Larissa Smink, Anouk Smink en Kim Dijkstra) in de halve finale om met 5-5 6-2 van Wommels (Rixt Wijnia, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum) te winnen.

De finale ging dus tussen Groningen en Makkum. Voor Groningen stonden Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Aletta van Popta op het veld, onder kaatsvereniging Wezon De Sterke Arm.

Anders dan normaal

Er stonden 17 parturen op de lijst. De Jong Famme Partij begon een uur eerder. Eerst stonden de wedstrijden vanaf 10.00 uur op de planning, maar vanwege de hitte is dat verschoven naar 9.00 uur. Het was al anders dan normaal, omdat de wedstrijden normaal gesproken in juni zijn. Maar vanwege het coronavirus kon het toen niet doorgaan.