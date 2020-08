Blauw Wit-voetballer op proef bij beloften De Graafschap

Het is een bijzonder verhaal, want hoe komt De Graafschap nu terecht bij een Leeuwarder voetballer? Kleefstra heeft een voetbalschool waarmee hij training geeft aan profvoetballers, maar ook aan jeugdspelers. "De vader van een jong talent van Blauw Wit heeft zo zijn contacten. Die heeft mij aangeraden bij De Graafschap en zo ben ik daar terechtgekomen. Ik heb er heel veel zin in", vertelt Kleefstra, die in Leeuwarden als middenvelder speelt.

'Aanpoten'

Ondanks de zomerstop heeft Kleefstra de afgelopen weken veel voor zichzelf getraind om fit te zijn voor de stage in Doetinchem. "Het zal aanpoten zijn inderdaad."

Hij denkt dat de coronaperiode ook invloed heeft gehad op de uitnodiging van De Graafschap. "Ik denk dat het komt door de periode waarin we zitten. Clubs hebben niet veel geld en dan krijg je dus dat een speler uit het niets zomaar iets kan worden. Zo zijn er wel wat voorbeelden geweest en is het kijken of ik een van die voorbeelden kan worden."