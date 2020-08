Oefenwedstrijd VV Buitenpost-Harkemase Boys afgelast vanwege corona

Vorige week zaterdag werd een voetbalwedstrijd van VV Kollum nog stilgelegd, omdat een van de spelers besmet was met het coronavirus. Die speler was echter niet aanwezig bij de wedstrijd. Vier ploeggenoten gingen in quarantaine. Ook twee spelers van VV Dokkum zijn besmet met het coronavirus.

Dat gaf voor VV Buitenpost en Harkemase Boys de doorslag om de wedstrijd van zaterdag niet door te laten aan. "Dan wordt het wel heel link. Er staat veel op het spel voor de spelers", legt Rudi Stuursma, plaatsvervangend voorzitter van VV Buitenpost, uit. "Wij verwachtten zaterdagmiddag ook heel veel toeschouwers. Zolang er geen zekerheid is dat de spelers negatief testen, willen we dat risico niet lopen."

Als de uitslag van de tests negatief is, gaan de trainingen weer verder. Dinsdagavond staat er een oefenwedstrijd tussen VV Buitenpost en FC Burgum op het programma. "Als de uitslag negatief is, gaat die gewoon door", beslút Stuursma.