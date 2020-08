Besmettingscluster in Dokkum: "Uitbraak kwam wel als een verrassing"

"Als je dan hoort dat er een paar besmettingen zijn, schrik je je rot. Maar nu ik weet waar het vandaan komt, ben ik al wat meer gerustgesteld", vertelt een ondernemer. Negen mensen raakten besmet op een feestje in Dokkum. De man hoopt dat het daarbij blijft.

De ondernemers zijn er volgens hem veel mee bezig. "Bij iedere winkel kun je je handen ontsmetten. En mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen om afstand te bewaren. De terrassen zitten vol, daar is niks aan te doen. Maar mensen moeten elkaar niet aanraken en er een beetje op letten."

"Ik doe er niet panisch over"

Een meisje op straat in Dokkum probeert wel rekening te houden met het gevaar. "Zeker omdat ik besef dat het hier is", leit se út. "Ik houd het in mijn achterhoofd. Maar het is niet dat ik er panisch over doe."

En jongen die op bezoek is in Dokkum maakt zich wel een beetje zorgen: "Ik kom zelf uit Rotterdam en daar is onlangs een grote hotspot ontstaan omdat geneeskundestudenten een beachvolleybaltoernooi hadden georganiseerd. Daardoor ontstond er een nieuwe verspreiding."

Een andere jongen: "Ik houd wel rekening met die anderhalve meter en op het drukste moment mijd ik de stad wel wat. Maar je moet je gezond verstand gebruiken en de 1,5 meter houden. Dan komt het wel goed. De uitbraak hier kwam wel als een verrassing. Maar mij zijn geen gevallen bekend."

Dokkum door toerist ontdekt

De Dokkumer ondernemers hadden de afgelopen tijd veel bedacht om de toeristen weer naar de stad te halen en weer wat levendigheid te creëren. "Het geluk is wel dat Dokkum door de toerist is ontdekt", vertelt een ondernemer. "De terrassen zitten vol en ook de bed&breakfasts en campings. Daar is niets aan de hand."

De ondernemers gaan geregeld in gesprek met de burgemeester en Veiligheidsregio. "Wij volgen de regels op. Natuurlijk zitten wij niet op meer besmettingen te wachten, maar ik denk dat wij daar veel aan kunnen doen."

Volgens de man zal het niet aan de ondernemers in Dokkum liggen. "Het blijkt wel dat wat er tot nu toe aan is gedaan voldoende was. Want er zijn geen besmettingen bij de ondernemers in Dokkum ontstaan. Maar wij moeten wel rekenen op de verantwoordelijkheid van onze gasten."