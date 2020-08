Omrop TIP: Fierljeppen Winsum LIVE

De fierljeppers zijn zaterdag in Winsum voor de zevende wedstrijd van het seizoen. Topfavoriet is Ysbrand Galama, die eerder dit jaar in Winsum een dik nieuwe PR van 21.53 neerzette en al vier wedstrijden op rij wist te winnen. De 1e klasse gaat om 18.30 van start. Omrop Fryslân verzogt een livestream, te volgen via de website en de app. Het commentaar is van sportverslaggever Freark Wijma en analist Hendrik Murk Haanstra.