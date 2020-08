Waterstoring in Leeuwarden en omgeving verholpen

"Vrijdagavond viel de druk weg tussen Noardburgum en Leeuwarden, waardoor een groot deel van Leeuwarden en daaromheen zonder water zat", legt Cornelis Vlot van Vitens út. Aanvankelijk werd gedacht dat een lek de oorzaak was. "Maar het euvel zat in de productielocatie in Noardburgum. Het zat hem in de aansturing van de systemen."

Vanaf 22.00 uur kon Vitens de druk langzaamaan weer opvoeren. Tweeënhalf uur zonder water op een piekmoment van de dag in een hittegolf is echter verre van ideaal. "Soms vind je de oorzaak van een technische storing heel snel, maar deze keer nam het wat meer tijd in beslag", verklaart Vlot.