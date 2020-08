Auto brandt volledig uit aan Westerzeedijk in Harlingen

De bestuurder zag ineens veel rook onder de motorkap vandaan komen en zette zijn auto aan de kant van de weg. De vlammen sloegen al snel om zich heen. De brandweer was er snel bij, maar de wagen was niet meer te redden en werd volledig in as gelegd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De Westerzeedijk is enige tijd afgesloten geweest.