Inbreker aangehouden na achtervolging over daken in Drachten

Nadat de dief in de winkel zijn slag had geslagen, vluchtte hij over verschillende daken om uit handen van de politie te blijven. De brandweer en een hoogwerker werden ook ingeschakeld, maar voordat die eraan te pas konden komen, werd de inbreker al in zijn nekvel gegrepen.

Om de inbreker onder controle te krijgen, gebruikte de politie pepperspray. Daarna kon de verdachte worden meegenomen. De spullen die de inbreker had buitgemaakt, werden teruggevonden op de plek waar hij werd opgepakt.