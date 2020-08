Cambuur wint uitwedstrijd van een klungelend FC Emmen

SC Cambuur vloog de wedstrijd in en al na vijf minuten konden de geel-blauwen het eerste doelpunt op hun naam schrijven. Robert Mühren maakte de goal na een goede voorzet van Issa Kallon. Daarna volgde een gevaarlijke corner van de Leeuwarder ploeg. Mac-Intosch kon vrij inkoppen, maar raakte de bal uiteindelijk verkeerd.

De gastheren van Emmen waren dicht bij een gelijkmaker met een hard schot van Sidibe, maar het lukte Stevens om het hachje voor Cambuur te redden. Na een overtreding van Jacobs krijgt Cambuur na een kwartier een vrije trap, maar Maulun schiet de bal in de muur. Ook Kallon weet een aanval voor elkaar te krijgen, maar de bal vliegt uiteindelijk naast de goal. In de tussentijd is bij FC Emmen Peña - die een blessure opliep - gewisseld voor Scholte. Cambuur speelt netjes in het eerste half uur.

Na een kleine drinkpauze dient zich snel de 0-2 aan. Weer is het Robert Mühren die scoort en keeper Van der Lei voorbij komt. Vlak voor de rust volgt bijna nog een 3-0, maar de voorzet is net de scherp en de bal gaat naast de goal.

Fatale vrije trap

Na de rust komen beide ploegen terug met grotendeels nieuwe teams. Het zit Cambuur niet mee, want Mart Dijkstra krijgt een gele kaart en een paar minuten later weet Laursen een vrije trap van de rechterkant in de kruising van het doel van de Leeuwarders te werken. Ben Moussa komt dicht bij de 2-2, maar Stevens van Cambuur weet nog net een redding te bewerkstelligen.

Na een drinkpauze gaat het snel

Emmen krijgt een vrije trap, maar Stevens kan de bal nog weg boksen. Net voor een tweede drinkpauze weet Giovanni Korte voor SC Cambuur de 1-3 te maken. FC Emmen is hoe langer hoe meer aan het klungelen en daardoor kan Dijkstra laag binnen schieten en de 1-4 maken.

Cambuur maakt ook nog de 1-5: Korte neemt de bal goed aan en schiet via de onderkant van de lat raak. FC Emmen komt nog wel eenmaal terug, Laursen neemt een diepe bal goed aan en kan 'm over de keeper krijgen. Veel haalt het niet meer uit, want de wedstrijd eindigt in 2-5.