Provincie wil meer cultuursubsidie: "54 procent naar Amsterdam, dat kan niet"

Gedeputeerde Sietske Poepjes is niet blij met de uitkomsten. "Op 19 augustus heb ik een overleg met alle cultuurgedeputeerden in IPO-verband (InterProvinciaal Overleg) om Den Haag duidelijk te maken dat dit echt niet kan. De Tweede Kamer moet de minister corrigeren. Dat is ook mooi dat Pieter Omtzigt er vragen over heeft gesteld, want het staat haaks op wat de minister eerder zei over geografische spreiding. Dat niet alles in de Randstad terechtkomt. Het landelijk regeerakkoord zegt ook nog dat cultuur toegankelijk moet zijn. Dat geldt niet alleen voor de ring Amsterdam. Dus er is nog werk te doen. Maar het is bitter, en niet terecht."

Daarom is het tijd voor actie. "Je komt vaak niet veel verder met azijn. Maar wij zullen wel met andere cultuurgedeputeerden een signaal naar Den Haag geven. Ook zo'n actie als #bordvoorjekop op sociale media is confronterend en grappig. Zulke acties helpen meer."

Dat de bepaling voor regionale spreiding voor het Fonds Podiumkunsten eruit is gehaald, vindt Poepjes niet goed. Volgens haar hebben mensen zitten te slapen. "Ik wil wel eens weten wat er nu echt is gebeurd. Want ik hoor ook verhalen dat de directeur van het Fonds Podiumkunsten het er eigenhandig uit heeft gehaald. Hier moet even het vergrootglas op. Voor 23 augustus wil Omtzigt antwoord van de minister. Voor het Noorden is dit niet goed."

#bordvoorjekop

De Friese Dirk Bruinsma is artistiek leider van de PeergrouP in Drenthe. Zij krijgen ook geen subsidie. "We hebben een positief advies, maar krijgen geen geld. Er wordt al langer bezuinigd op cultuur. We staan nu net voor de nieuwe periode over 2021-2024. Iedereen moest daarvoor een subsidieaanvraag indienen. Er is ruimte voor nieuwkomers. Dat is fantastisch, maar er moet ook bezuinigd worden. Dat doet men in de middenmoot. Bij gezelschappen als die van ons. Wij begrijpen het niet en wij zijn het enige gezelschap vanuit Drenthe. Het kan gewoon niet zo zijn dat 54 procent naar Amsterdam gaat. Er moet echt meer geld naar de regio."

Maar Bruinsma laat de schouders er niet bij hangen. "Wij hebben een actie #bordvoorjekop. We vragen mensen om een foto te maken met een bord of pan voor hun hoofd. Die kunnen ze insturen. We roepen iedere liefhebber van cultuur op: doe mee met deze actie."