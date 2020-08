Zorgen over toekomst de Kruidhof in Buitenpost nu tuincafé binnenkort sluit

Het tuincafé, van uitbater Dirk Koopmans, is van plan op 30 augustus de deuren te sluiten. Dat heeft alles te maken met het coronavirus. Volgens Koopmans is het financieel niet haalbaar om het tuincafé nog langer open te houden.

De fractie van de ChristenUnie wil van het college weten of er is meegedacht met de uitbater. Ook maakt de fractie zich zorgen over de toekomst van de Kruidhof, als het café straks dicht is.