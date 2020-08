Het is een dag met zomerhitte in Fryslân, en die warme dagen houden eerst nog niet op. Het zorgde er vrijdag voor dat het in Makkum zeer druk was: er was speciaal een verkeersregelaar aan het werk en bezoekers moesten wel een kwartier lopen naar het strand vanaf de auto. Bij het zwembad in Witmarsum mochten er maar 250 zwemmers per keer in het water vanwege de coronamaatregelen. En daarom twijfelden sommigen of ze wel moesten gaan.