25 jaar Kameleondorp Terherne: de nieuwe Hielke en Sietse komen uit Utrecht

In totaal 16 miljoen verkochte boeken, twee speelfilms, een tv-serie en een Kameleondorp in Terherne dat 25 jaar bestaat. Dat is de opbrengst van de avonturen van Hielke en Sietse Klinkhamer door de jaren heen. Vanaf vrijdag is het een week lang feest in het Kameleondorp. Vrijdag zijn de 'nieuwe' Hielke en Sietse bekendgemaakt, de jongens die de tweeling in de nieuwe film spelen.