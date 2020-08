SC Heerenveen is Vitesse niet de baas in oefenduel

Matus Bero maakte al na vijf minuten een treffer en kon Vitesse zo al vroeg op voorsprong zetten. Het duurde niet lang voordat Daan Huisman met een mooie pass Thomas Buitink kon bereiken. Die werkte de bal daarna makkelijk tussen de palen. Ook Tronstad probeerde het doel van de Heerenveenspelers te bereiken, maar Erwin Mulder kon dit schot van afstand nog goed tegenhouden.

Mitchell van Bergen trok de stoute schoenen aan en probeerde het van de rechterflank, maar keeper Bayazit van Vitesse kon de bal nog tegenhouden. Nadat Buitink het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte, kon hij na ruim een half uur het veld verlaten. Darfalou werd zijn vervanger. Ook bij SC Heerenveen volgde een wissel: Dewaele ging uit de wedstrijd, Hamdi Akujobi kwam voor hem in de plaats.

Keeper Erwin Mulder was hard nodig voor de voetbalclub uit Heerenveen. Hij was alert in de wedstrijd en hield diverse ballen tegen, onder meer van Openda en Tannane. Net voor de rust schreef SC Heerenveen nog een goal op: Chidera Ejuke maakte de 1-2.

Tweede helft

Met het begin van de tweede helft bleek dat trainer Johnny Jansen twee spelers had gewisseld: Fernández en Espejord bleven in de kleedkamer, Timo Zaal en Rein Smit kwamen op het veld. Floranus werd gewisseld Nunumete. Bij Vitesse was Hajek op de plek van Rasmussen gekomen. Daar hield het niet mee op, want even later werden Huisman, Openda, Bero, Tannane en Wittek verruild voor Delaveris, Buitink, Bruns, Vroegh en Manhoef.

Na net wat meer dan een uur spelen raakte Buitink geblesseerd. De wedstrijd werd even stilgelegd, ook voor een drinkpauze. Na enkele minuten verliet hij het veld en kwam Musama voor hem terug. Ook Tronstad en Doekhi verlieten het veld, Cornelisse en Leeflang kwamen er in. De Heerenveenspelers konden de wedstrijd niet meer keren, Vitesse won in Heerenveen: eindstand 1-2.