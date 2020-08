Horeca Lemmer moet gasten registreren: "Wij worden een beetje politie-agent"

Eén toegang

Ook Beachclub Lemmer heeft met de maatregel te maken. "Wij hebben het geluk dat er één toegang is, vanaf de brug van het strand. Dus iedereen moet bij de poortwachter langs. Wij worden ene beetje politieman, maar gelukkig hebben de mensen daar wel begrip voor," zegt eigenaar René Engwerda.

Horecaman Engwerda van Beachclub Lemmer was net zo opgetogen dat het mooi weer is. "Hier worden wij blij van. Hier doe je het voor. Volle bak, wel op 1,5 meter met de coronamaatregels, maar dit zijn de krenten in de pak." Engwerda is niet blij met de nieuwe regels. "Wat ik er echt van vind, dat zal ik maar niet uitspreken, maar wij worden er niet blij van. Overal mag je binnenkomen zonder registratie, maar bij ons moet dat wel. Maar het is zoals het is. Het zijn de regels, wij houden ons eraan."

Tip: neem een naamkaartje mee

Er zit dus niets anders op. "Mijn vrouw is vanmorgen al bezig geweest, de mappen en formulieren liggen klaar. Iedereen moet zich hier laten registreren met naam en telefoonnummer. Een tip voor iedereen: neem een naamkaartje mee. Dat scheelt tijd, je kunt dan zo doorlopen." Het moet maar, denkt hij. "Als er controle komt, zijn we de pineut. Dan moeten wij de boete betalen. En je wilt ook niet veertien dagen dicht. Als je daar aan denkt, springen de tranen in de ogen."