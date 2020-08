Operaasje Fryske Flagge: Bregtje Sijtsma woont in Schotland: "Friese vlag geeft me een gezelligheidsgevoel"

Bregtje Sijtsma woont sinds 2010 in Alltnacriche bij Aviemore in de Schotse Hooglanden. Ze staat met de Friese vlag op de foto met op de achtergrond Schotse Hooglanders.

Ze is geboren en getogen in Hallum. In 2010 verhuisde ze naar de stad Inverness om daar Culture Studies te studeren aan de University of the Highlands and Islands. "Ik heb altijd wel een passie gehad voor taal en cultuur. Ik heb mijn droom gevolgd en ben naar Schotland verhuisd. Ik pas gewoon goed in de cultuur. Al sinds mijn 15de heb ik een voorliefde voor Schotland, dat kwam door een Schotse televisieserie, die taal is geweldig, het klinkt zo mooi. Ik heb wel het Schotse accent, dat zit ook in mijn Fries."

Ze werkte 2,5 jaar in een outdoorcentre bij Loch Tay. En werkt sinds 2 jaar in een ander outdoorcentre in het Cairngorms National Park.

Wat heb je met de Friese vlag?

"Het geeft me een gezelligheidsgevoel en een vakantiegevoel. De vlag was op het bootje als we gingen zeilen en bij het dorpsfeest. Ik heb hem hier laatst ook opgehangen, toen werd ik 30 jaar. De Friese heb ik naast de Schotse vlag gehangen, mensen zeiden wat een leuke hartjes."

"Ik identificeer me meer met de Friese cultuur dan met de Nederlandse. Ik heb in de afgelopen tien jaar bijna geen woord Nederlands geschreven en gesproken, maar wel Fries met familie."