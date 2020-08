Freedsmerk over jongeren en corona: "Ikke, ikke en die ouderen kunnen stikken!"

"Laat ze die studenten maar aanpakken, want die verzieken het voor ons mensen. Dat vind ik een zaak waar ze heel goed op moeten letten. De jeugd doet toch wel waar ze zin in hebben, maar ze verzieken het voor ons. Wij zijn een hele kwetsbare groep", zegt een enigszins boze man op de freedsmerk. Volgens hem hebben studenten overal lak aan en houden ze nergens rekening mee. "Alleen maar ikke, ikke, ikke en die ouderen kunnen stikken."

Tweede lockdown

"Mensen moeten er wel op letten natuurlijk. De corona begint weer goed toe te nemen. Daar moet wel wat aan worden gedaan", zegt een vrouw. "Als mensen zich er nu niet aan houden, krijgen we straks een tweede lockdown en daar zit niemand po te wachten." De vrouw hoopt dat mensen luisteren naar de waarschuwing van premier Rutte donderdag dat jongeren zich goed aan de coronamaatregelen moeten houden. "Het is voor iedereen. Iedereen heeft er baat bij als het goed gaat."

Mondkapjesman

De mondkapjes gaan op de markt als warme broodjes over de toonbank. "Die met Mickey Mouse en Mona Lisa verkopen het beste", vertelt de marktkoopman. "En de effen zwarte natuurlijk. Maar we krijgen steeds nieuwe modellen en nieuwe motiefjes, dus we wisselen constant."

Hij is teleurgesteld dat het kabinet niet strengere maatregelen neemt. "In Duitsland, België, Frankrijk zijn mondkapjes verplicht, maar hier is het allemaal 'vrijheid en blijheid'. Ik houd mijn hart vast als ik kijk naar hoe het er hier aan toe gaat." Een vrijdagmarkt met mondkapjesplicht zou in ieder geval goed zijn voor zijn handel, voegt hij daar lachend aan toe.