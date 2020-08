Vermenging klei en veen tegen bodemdaling in veenweidegebied

In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland wordt al geëxperimenteerd met klei in veen door klei een verbinding te laten aangaan met de organische stof uit veen. Dat zou veenoxidatie en daarmee bodemdaling en CO2-uitstoot verminderen. In dat gebied werd waargenomen dat in veengrond waar ieder jaar rivierwater overheen stroomt en klei achterblijft, minder sprake is van bodemdaling dan waar dat niet gebeurde.

Onderzoek

In dat veenweidegebied is daarom in 2018 onderzoek gestart. In 2019 is Fryslân daarbij aangehaakt voor laboratoriumonderzoek naar CO2-emissies van Fries veen en Friese klei. Vrijdagmiddag is er, in het kader van het opdoen van praktijkervaring, een demonstratie bij maatschappen Holtrop en Boon in Delfstrahuizen.

"Wij proberen met deze pilot te kijken of er ook andere wegen naar Rome leiden. Dus kunnen wij op een andere manier kijken of wij de CO2-uitstoot beperken, maar toch op een manier waarop wij goed kunnen werken?", legt Minne Holtrop uit over de pilot op zijn bedrijf.