Drukte op Vlielander strand; KNRM houdt gasten in de gaten

Het is druk op het strand, iedereen gaat erheen. "Het is een drukke dag, we zijn de hele dag wel bezig, met opletten en helpen", vertelt Etienne Wilkens, KNRM lifeguard.

"We kijken of mensen niet te ver in zee gaan, want dan komen ze in de stroming terecht, bij de vaargeul, dat is heel gevaarlijk, dan zijn ze zo weg. We kijken of mensen fit zijn, of ze niet onwel worden door de hitte en of ze niet bij de strekdam aan het zwemmen zijn, want dat is gevaarlijk, omdat daar veel scherpe stenen zijn."

Redding

"We hebben een keer een redding gedaan bij een kiter waarvan de lijnen waren losgeschoten en met aflandige wind raakte ze steeds meer de zee op."

Muien

Op Vlieland zijn eigenlijk geen muien. "De strekdam houdt het zand allemaal op zijn plek. Er is wel stroming, maar die zit wat dieper in de vaargeul." Eén van de toeristen let op het gevaar van de zee. "Ik ga met de kinderen mee in de zee."

De KNRM is op twee plekken actief op het strand.