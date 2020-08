17 nieuwe coronabesmettingen; zorg over oplopende Friese coronacijfers

"Ik vind dat je hier wel van mag schrikken", zegt Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân. "De kans dat het exponentieel toeneemt, wordt steeds groter. Het is echt wel reden tot zorg." GGD Fryslân en de Veiligheidsregio maken zich zorgen om de verspreiding van het virus, vooral onder jongeren. Uit de positieve gevallen en bron- en contactonderzoeken blijkt dat jongeren geregeld aan het feestvieren zijn.

Dit zien de instanties bijvoorbeeld in Dokkum, waar het virus na een feestje als een lopend vuurtje verder is gegaan. "Wat opvalt, is dat zij allemaal klachten hadden en zij hielden geen afstand. Dan is het zomaar gebeurd. Daar moeten we ons veel beter bewust van zijn. Buitenlucht is geen garantie dat je niet besmet raakt." De besmettingen in Dokkum worden een cluster genoemd. "Tot nu toe hadden we nog niet zulke clusters, maar we verwachten de komende weken meer te vinden."

Onvoldoende bewust

Jongeren lijken zich onvoldoende bewust te zijn van het feit dat ze het virus in de kroeg en op feestjes kunnen oplopen. Ze blijven soms doorlopen met klachten. Daarmee kunnen ze bijdragen aan een versnelde terugkeer van het virus. Vandaar dat GGD Fryslân en de Veiligheidsregio benadrukken dat de cijfers vooral laag blijven als iedereen zich aan de maatregelen en richtlijnen houdt.

Nieuwe medewerkers GGD

De nieuwe medewerkers die GGD Fryslân nu zoekt, zijn nodig om bij een stijging in Fryslân het virus te kunnen indammen. Maar ook omdat GGD Fryslân momenteel deze onderzoeken doet voor Rotterdam. Daar is grote drukte vanwege de snelle stijging.

De gezondheidsdienst zoekt op korte termijn zo'n 60 nieuwe collega's voor bron- en contactonderzoek. Ook is er behoefte aan nog eens tien mensen die in testcentra coronamonsters bij mensen met klachten kunnen afnemen en aan tien triageverpleegkundigen.