Rondreizend landschapsfestival komt naar het Wad

Doel van de triënnale is het verbreden van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap, het verdiepen van inzichten en het versnellen van ontwikkelingen. Dit wordt onder meer gedaan met onderzoek en het stimuleren van nieuwe initiatieven. Onder de titel 'Dynamische Delta' wordt de focus gelegd op het Waddenkustgebied. Belangrijkste reden om de Landschapstriënnale langs de Waddendijk te houden, is de nieuwe dijkverzwaring die in dat jaar begint.

Ideeën voor de toekomst

Op meerdere plekken langs de dijk komen laboratoria voor ontwerpend onderzoek. Daar gaan kennispartners, economische dragers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven aan de slag met ideeën voor de toekomst. Verspreid over 2023 zijn er activiteiten langs de Waddendijk van Den Helder tot Delfzijl. Het hart van de manifestatie komt rondom Blija te liggen.

De manifestatie onder andere in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en LF2028.

"Zeer trots"

Gedeputeerde Douwe Hoogland: "De provincie Friesland is heel trots op deze uitverkiezing. De Landschapstriënnale geeft ons de gelegenheid in onze regio aandacht te vragen voor het landschap van de toekomst. De versterking van de Waddendijk door het Wetterskip is een grote landschappelijke ingreep die kansen biedt om de kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten en te presenteren aan een breed publiek."