VIDEO: SC Heerenveen – Vitesse

De wedstrijd SC Heerenveen - Vitesse wordt vrijdag 7 augustus live uitgezonden door Omrop Fryslân. Het is voor SC Heerenveen de tweede oefenwedstrijd als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De wedstrijd begint vrijdag om 14.30 uur en is live te volgen via Omropfryslan.nl, YouTube en de Omrop-app.