Duivenclub Twijzelerheide schrapt wedstrijden vanwege corona: "Mensen zijn belangrijker"

"Dat is niet mooi natuurlijk, want wij willen zaterdag graag vliegen. Het vliegen is het belangrijkst, maar dat mensen niet ziek worden, is belangrijker. Duiven zijn eigenlijk maar bijzaak", vertelt Popke Bosma van de duivenclub van Twijzelerheide. De club heeft daarom besloten over te gaan op een eerder protocol. Daarbij worden duiven aangeleverd. Ook moeten wachten in hun auto.

Virus niet opgelopen op de club

Bosma benadrukt dat de besmettingen niet zijn gebeurd op de club: "Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen die in het protocol stonden en ons daar precies aan gehouden." De leden hebben het virus waarschijnlijk opgelopen nadat een van hen handel had gedreven met een persoon uit een ander deel van het land die corona onder de leden had. Daarna werd het virus ook vastgesteld bij twee leden van de club.

De duivenclub in Twijzelerheide is dus niet een besmettingshaard. Toch heeft de club besloten alle wedstrijden te schrappen. Bosma: "Wij vinden het belangrijk dat er niet meer mensen worden besmet. De gezondheid van de mensen staat gewoon voorop."