Doeksen zet beveiligers in voor handhaving op mondkapjesplicht

Op dit moment is het alleen het personeel van Doeksen dat mensen aanspreekt op het dragen van de mondkapjes. "Wij mogen als veerdienst niet handhaven, maar we merken wel dat het voor ons personeel steeds moeilijker wordt en daarom zijn we van plan om daar extra mensen voor in te zetten die gaan surveilleren aan boord", legt directeur Paul Melles van Doeksen uit.

Beveiligingsbedrijf

De rederij heeft een beveiligingsbedrijf benaderd met de vraag of zij mensen kunnen leveren die erop kunnen toezien dat passagiers hun mondkapje dragen. Melles: "Zij kunnen dan met onze eigen mensen extra rondes lopen om mensen consequent aan te spreken, er meer bovenop te zitten en mensen te sommeren om hun mondkapje te dragen."