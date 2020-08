Vlap tegen Bijker bij start Belgische competitie: "Sta te popelen te beginnen"

Waar het vorige seizoen voor Vlap en Anderlecht niet goed was, is dat anders voor Bijker en Mechelen. De club promoveerde in 2018/2019 vanaf het tweede naar het hoogste niveau. In het debuutseizoen eindigden Bijker en zijn ploeggenoten als zesde. "Ik denk niet dat dat reëel is om weer te gaan doen. Zo'n jaar maak je eens in de zoveel tijd mee. Als we in het linkerrijtje kunnen spelen, hebben we het goed gedaan."

Ook persoonlijk gaat het goed met Bijker in Mechelen. Het vorige seizoen heeft hij wel een aantal wedstrijden gemist, omdat hij twee keer een scheurtje in zijn hamstring had. Maar over het generaal is de oud-speler van SC Cambuur en SC Heerenveen tevreden. "Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik wil fit blijven en zorgen dat ik alles speel. In principe is het mijn laatste contractjaar hier, maar de club heeft nog een optie om te verlengen."